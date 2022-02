Kuna Valgevene riigile pole kehtestatud siiski täielikku embargot, siis on alati kaupu ja inimesi, mis kehtivate sanktsioonide alla ei mahu. Antud juhul ka kood 2707 alla käivad kivisöe baasil valmistatud mineraalõlid. Mida suurema rahalise või sümboolse mõjuga sellised piirangute alla mitte käivad valdkonnad on, seda ebaõiglasemana need loomulikult paistavad.