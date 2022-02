Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiate laureaadid

Arhitekti aastapreemia laureaadi valis tänavu välja rahvusvaheliselt tunnustatud Poola arhitekt Robert Konieczny, kes nägi oma sõnul Eestis palju huvitavat arhitektuuri. Kruiisiterminal oli külastatud hoonetest parim. „Iseäranis meeldis mulle, kuidas terminali funktsioon on ühendatud avaliku ruumiga ning annab seeläbi mereäärse ala linnale tagasi. Kogu hoonet iseloomustavad kõrged arhitektuurilised väärtused ning arhitektide järjekindlus detailitäpsuses”, ütles Konieczny.

Eramu 2021 preemia läks võrdselt jagamisele kahe laureaadi vahel: Kuku-Ranna suvemaja (Vääna-Jõesuu) ja Laaneotsa maja (Viimsi). Žürii seisis keerulise ülesande ees: võrrelda võrreldamatut, luksuslikke kõrgkvaliteetselt teostatud projekte piiratud eelarve raames valminud ehitistega. „Mõnikord ei piisa korrektselt planeeritud ja hästi ehitatud projektist, et välja paista. Originaalsus arhitektuuris ei ole alati seotud parimate materjalide kasutusega“, ütles žürii välisliige, Läti arhitekt Dagnija Smilga. „Minu jaoks oli hinnangu andmisel kaks keskset küsimust: kas see on hea kodu omanikele ja kas selle arhitektuur toob maailma midagi ennenägematut?“