JUHTKIRI | Koroonaisolatsioon võiks olla lühem

Majandust on keeruline käigus hoida, kui nii palju inimesi peab töölt eemal olema. Nagu tänases lehes kirjutame, napib inimesi, keda panna bussirooli, teid lahti lükkama, lapsi õpetama, kaupa laiali vedama, tootmisliine käimas hoidma.

Koolide lahti hoidmiseks lahendas valitsus olukorra nõnda, et 7. veebruarist loobutakse lähikontaktsete laste isolatsiooninõudest, juhul kui laps on terve ja COVID-19 sümptomiteta. Lihtsamalt öeldes hakkab kehtima reegel: haiged lapsed kodus, terved lapsed koolis.

Nüüd on aeg muuta ka täiskasvanute isolatsioonireegleid. Paljud riigid on otsa lahti teinud, kõige julgemalt Taani. Seal võib positiivse proovi andnu isolatsiooni lõpetada juba nelja päeva pärast, kui tal pole sümptomeid või need on leebed. Aga lähikontaktne pole Taanis enam üldse kohustatud isolatsiooni jääma, kui tal pole sümptomeid.

Kindlasti saab vaielda, kas Taani neli ja null päeva ikka on kõige õigem ja ohutum isolatsiooni pikkus. Kuid kindlasti on Eesti kümme ja seitse päeva omikrontüve ajal liiga pikk. Ka Taani reeglid lähtuvad ju endiselt põhimõttest, et nakkusohtlik inimene ei tohiks teiste hulgas viirust levitamas käia. Viiruse leviku peapõhjus seisneb selles, et tihti levitab nakatunud inimene viirust eelkõige enne sümptomite teket ja positiivse proovi andmist.

Pika isolatsiooni efekt on uusi olusid ja teadmisi arvestades tagasihoidlik. Koroonaviiruse leviku piiramiseks on rohkem kasu sagedast kiirtestimisest, et nakatumisele saaks võimalikult vara jaole.