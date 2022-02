FOTOD | Vilen Künnapu oma uuest näitusest: naine koos oma keha elementidega on portaal sensuaalsesse maailma

"Armastan lihtsaid ja jõulisi kujundeid, puhtaid värve, geomeetriat ja märke. Alati on kohal päike, meri, puu, pilv, lind, kala, kuup ja kera. Ka naine mõjub pildil nagu suur maja või laev. Naine koos oma keha elementidega on portaal sensuaalsesse maailma - saladuse maailma. Kuid ka minu majad on sensuaalsed, vahel isegi erootilised. Arvan, et jätkan nende maalidega oma varalahkunud sõprade maist meloodiat – meie ühist meloodiat. Ja võib öelda, et näitus ongi pühendus neile,” räägib näituse autor Vilen Künnapu.