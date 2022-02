Eesti kunstniku Anu Põdra teosed valiti Veneetsia biennaali peanäitusele

Cecilia Alemani (1977) on Itaalia päritolu kuraator, kes elab New Yorgis. Varasemalt on ta kureerinud Itaalia paviljoni 57. Veneetsia biennaalil (2017) ja töötanud kunstimesside Frieze ja Art Basel paralleelprogrammidega. Alates 2011. aastast on ta töötanud High Line Art Programi juures, mille eesmärk on tellida kunstiteoseid avalikku ruumi ja ebaharilikesse paikadesse. Alemani on kirjutanud paljudesse kunstiajakirjadesse ja välja andnud kunstiraamatuid. Ta on esimene Itaalia päritolu naiskuraator, kes on kutsutud Veneetsia biennaali peanäitust kureerima. 59. Veneetsia biennaali näituse jaoks tutvus ta Eesti kunstiga Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse kutsel.