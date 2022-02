Vene eliit kasvatab lapsi läänes, ent Kremli mõtteviisi see ei muuda

Sellest, et lääneriikide pihta ametlikult tuld ja tõrva sülgavad Vene eliidi esindajad eelistavad seal oma raha hoida ja lapsi kasvatada, on kirjutatud ammu. Viimati tõmbasid laiemat tähelepanu president Vladimir Putini väidetava salatütre Luiza Rozova luksuslikku elustiili kajastavad Instagrami postitused, mis aitasid oktoobris paljastada, et tema emal on Monacos korter.

Kus Vene eliit oma võsukesi koolitab? Kes naasevad kodumaale? Kes jäävad võõrsile? Mitme välisriigi kodanik võib üks eliidivõsuke olla? Loe alljärgnevast loost.