FOTOD | Inimeseks olemise maagia. Fotografiskas avanes Kaupo Kikkase näitus "Sisekosmos"

Kikkas avab oma näituse tagamaid vaatajale järgmiselt: “ Minu peas tekkis kujutelm paralleelsest nihestunud aegruumist, kus elavad inimesed justkui nagu meie. Nende füsioloogia ja käitumine näib tuttavlik, kuid ometigi ei saa me öelda, et me neid mõistaksime. Selline vastuolu loob meie vahele kuristiku ja aitab avada akna Sisekosmose sürrealistlikku maastikku."

Fotografiska näituste juht Maarja Loorents: "Fotografiska on aktiivne nii rahvusvaheliste kui kodumaiste fotokunstnike tutvustaja. Sel aastal avame pea iga kuu ühe rahvusvahelise näituse. Kuid alati on väga eriline tunne, kui saame oma mitmekülgse rahvusvahelise programmi seas tuua vaatajateni ka kohalikke autoreid. Kahtlemata on Kaupo Kikkase nimi siinsel maastikul hästi tuntud – tema loominguline tegevus on muljetavaldav. Vähetähtis ei ole ka Kaupo oskus oma loomingut avada publikule atraktiivselt ja mõtlemapanevalt, nii et elamus sellest on kindlasti garanteeritud."

Kaupo Kikkas on "Sisekosmose" materjali ja temaatikaga tegelenud alates 2017. aastast ja tema kõige värskem looming on Fotografiska publikule avatud mai keskpaigani. Näitusega kaasneb ka samanimeline raamat, NFT kollektsioon ning Sven Sosnitski loodud heliteos.

Avalik näitusetuur autori juhtimisel toimub 11. veebruaril algusega kell 18.

Kaupo Kikkas on 1983. aastal Tallinnas sündinud Eesti fotograaf ja kunstnik.Ta õppis esmalt muusikat ning seejärel suundus Soome fotograafiat õppima. Kikkas juhendab Eestifoto Stuudios kursusi ning on olnud külalisõppejõud mitmetes ülikoolides. Kikkas on muuhulgas maailmas kõrgelt tunnustatud muusikute portretistina ning tema tööd on ilmunud kõigis maailma suurimates väljaannetes.