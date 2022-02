KULTUURIBIIT | See Pole See Trio lauljatari Jana Küti playlist

Crazy - Cory Henry, Chantae Cann - Cory Henry ja Snarky Puppy buum 7-8 aastat tagasi jõudis ka minuni. Vaimustus gospeli, neo-souli ja jazzi sümbioos kõlas uskumatu ja värskena. Antud coveri kõrvale märgiks ära ka Robert Glasperi versioon Nirvana surematust loost Smells Like Teen Spirit. Need kaks, toona futuristliku saundimaailmaga coverit, on minu jaoks tähenduslikud toonases eluperioodis.

Luban endale ka ühe erandi jazzicoverite vahele. Ma julgen arvata, et neid eestlasi pole kindlasti mitte vähe, keda Ruja looming on ühel või teisel hetkel elus saatnud. Nii ka mind. Sama lugu puudutab ka Vaiko Epliku muusikat ning muidugi Priit Võigemasti oma võimsate etteastetega nii kinolinal kui teatrilaval. Ja nüüd paneme need kolm väga head asja kokku! Õnneks on tulemus lihtsalt imeline!

They Don’t Really Care About Us - Kadri Voorand In Duo With Mihkel Mälgand

- Kadri on uskumatu vokalist ja muusik nagu ka tema lavapartner Mihkel, kellega koos moodustavad alati pahviks lööva duo ning alati vaimustava elamuse kontserdisaalis. Eriti sümpatiseerib risk võtta üks maailma tuntumaid laule, et näidata – coverdamine ei tähenda enam ammu lihtsalt tuntud loo maha mängimist, vaid nõuab nutikaid lahendusi ja nokitsemist!