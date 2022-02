ADA LUNDVER 80. „Ada tahtis olla see, kes ta oli. Ja elas väga raskelt seda üle, kui talle enam rolle ei pakutud."

Sõnas „seksisümbol” on enamasti rõhk esimesel poolel. Selle all mõeldakse ennekõike kõige ilusamat naist, keda tahaksid endale väga paljud mehed. Võib-olla võiks pigem kasutada sõnu „esikaunitar” või „sekspomm”, kuid sõna teine pool, „sümbol” viitab, et kõnealusel naisel on ka omadused, mis annavad kõige paremini edasi aja vaimu.

Ada Lundveri saatusse on tõepoolest kätketud jooni, mis on omased paljudele tema põlvkonnakaaslastele, kes sündisid sõja ajal. Milline oli tegelikult see naine, kelle lähemasse ringi kuulusid vähesed?

Ada Lundveri täditütar Kulla Määttänen oli üks talle lähedasemaid inimesi, nii lähedane, et nõbud nimetasid teineteist õdedeks. Määttänen sõnab, et Ada päris oma ilu Lundverite suguvõsast, kelle seast on tulnud teisigi kaunitare.