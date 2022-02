Selleks, et säästa teenindussektorit, on viimane aeg kaotada COVID-piirangud toitlustuses.

Teame, et viirus levib ennekõike noorte seas, kuid peaminister annab signaali, et piirangud tuleks lõpetada just eeskätt selles vanusegrupis, võtmata arvesse, et just nooremaealised viivad viiruse kodudesse. Miks me kohtleme ühiskonnagruppe erinevalt?