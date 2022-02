JUHTKIRI | Algas eriline olümpia

Nii et praegusele olukorrale, kus olümpiast tõotab sportlastele kujuneda koroonaloterii, olnuks tegelikult ainult üks alternatiiv: lükata olümpia pandeemia pärast aasta võrra edasi (lootuses, et aasta pärast on pandeemia läbi ja Hiina oma null-koroona-poliitikast loobunud). Tokyo suveolümpia lükati edasi ja võib öelda, et sportlikult läks olümpia korda hoolimata sellest ja rahvusvahelise publiku puudumisest.