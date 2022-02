Spotify lubab valimatult eetrisse ka ohtliku valeinfo ja vandenõuteooriad

Vaidlus voogedastusteenuse enimkuulatud ja äärmiselt vastuolulise taskuhäälingusarja üle sai õigupoolest alguse juba detsembris, mil rohkem kui 250 arsti ning tervishoiutöötajat juhtisid avalikus kirjas tähelepanu, et Spotify võimaldab “The Joe Rogan Experience” saate kaudu levitada COVID-19 kohta ilmset valeinformatsiooni.

Ent veelgi laiema meediakajastuse sai teema siis, kui möödunud kuul palusid mitmed tuntud muusikud oma albumid selsamal põhjusel Spotifyst eemaldada.

Võrdlus võrreldamatu – holokaustiga

“Kogu COVID-19 pandeemia jooksul on Joe Rogan levitanud oma saadetes korduvalt valeinformatsiooni, külvates usaldamatust teaduse ja meditsiini vastu. Ta on õhutanud noori täiskasvanuid mitte vaktsineerima. Väitnud, et mRNA vaktsiinid on võrdsed geeniteraapiaga, propageerinud kurikuulsat ivermektiini kui koroonaravimit ning levitanud lugematul hulgal teisi vandenõuteooriaid, millel pole ühtegi teaduslikku alust,” kirjutatakse pöördumises.