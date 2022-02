Kadri Simson ajab maailmast Euroopale gaasi kokku. Suure vajaduse korral tahetakse teiste gaasilaevad siia suunata

Euroopas on tarbijad ja valitsused energiahindadega püsti hädas. Maailmaturul on gaasi hind erakordselt kõrge olnud juba sügisest ja see annab tunda muudeski hindades. Kuid see pole ainus häda. Venemaa ähvardav vägede koondamine Ukraina vastu ja Euroopa gaasitarnete piiramine viimase kuu jooksul on selgelt koondanud mõtteid, mida teha, kui olukord kuumeneb ja seetõttu keeratakse Venemaalt Euroopasse suunduvate torujuhtmete kraanid kinni.

Uudistest on teada, et USA on arutanud, kas saaks kiiresti suurendada veeldatud maagaasi (LNG) transporti Euroopasse, ja rääkinud sellest ka oma Lähis-Ida liitlastega. Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles Eesti Päevalehele, et on haaratud sisuliselt sama tööga.