VASTUKAJA | Marek Jürgenson Mart Helmele: meeleavaldajad läksid politseid rünnates liiale

Kolme lapse isana on mulle südamelähedane turvalise keskkonna teema. Kahjuks on viimasel ajal sagenenud politseinike-vastased verbaalsed rünnakud, mis on ületamas taluvuse piiri.