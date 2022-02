Sotsiaaldemokraadid kogunesid laupäeval Tallinnas Eesti muusika- ja teatriakadeemias üldkogule. „Kõigepealt kiirtest, siis saate saali,” manitseti saabujaid. Saaliski olid read kohati hõredad, koroonalaine on oma töö teinud. Kodus olevatel delegaatidel võimaldati sõna sekka öelda e-hääletusel.

Ürituse eel arutati koridorivestlustes, kas Sikkutil on nii suur toetajaskond, kui võiks väliselt arvata, või on see fassaad.