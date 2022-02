Tallinn, tee järele! Oslo, Stockholm ja Helsingi selgitavad, kuidas lund koristada

Pealinna libedatel teedel kukkunud ummistavad igal talvel haiglate erakorralise meditsiini osakondi. Üksnes tänavu jaanuaris kutsuti seetõttu kiirabi üle 100 korral, rääkimata juhtumitest, kui kiirabi polnud vaja.

Ent paljud tallinlased on lumesopaste ja libedate kõnniteedega lihtsalt harjunud ja üritavad oma elu selle järgi korraldada: need, kellel on eriti raske liikuda, väldivad kodust väljumist või sõidavad taksoga.

Tallinna linnavalitsus on aastaid pealt vaadanud, kui halvasti toimib nende koristussüsteem, mis jätab kõnniteed ohtlikuks. Seda, et linn puhastaks oma kõnniteid ise, on Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi Tallinnale järjepanu ette pannud alates 2005. aastast. Ja talle on igal aastal vastatud, et selleks pole raha. Sama argumenti kasutatakse ka praegu, kui linnaeelarve on esimest korda üle miljardi euro.

Eesti Päevaleht uuris, kuidas koristatakse lund Põhjamaade pealinnades, ja päris teede korrashoiu eest vastutavalt abilinnapealt Vladimir Svetilt, miks on Tallinnas olukord nii nigel, nagu see on.