Taaskord nihkub arutelu fookusesse peamiselt küsimus, et kellele ja miks on vaja põhikooli eksameid ja kuidas neid korraldada. Eksam kui teadmiste kontroll on osa õppeprotsessist, kuid peegeldab vaid jäämäe tippu. Õppetöö planeerimine peab olema terviklik - ükski õpetaja ei planeeri ainult üksikuid tunde, vaid omab visiooni terve õppeaasta tegevustest ja saavutatavatest tulemustest. Sama ootaks ka töö tellijalt ehk ministeeriumilt.