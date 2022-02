JUHTKIRI | Sotsid alustavad ellujäämisvõitlust

Erakonna uueks esimeheks saanud Läänemets teatas valimiskõnes uljalt, et „erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei”. Kainelt hinnates on tema ülesanne saavutada 2023. aasta valimiskampaaniaga see, et erakond ei jääks 5% valimiskünnise alla ega kukuks riigikogust välja.