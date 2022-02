Ei jõua enam hästi järge pidada neil rahamägedel, mida valitsus on lubanud elektri, kütte ja muu energia kallinemise kompenseerimiseks. Peaaegu rutiinselt jaotatakse laiali kümneid ja sadu miljoneid eurosid. Inimesi tuleb erakorralises olukorras toetada, aga kas keegi arvet ka peab, kui palju see kõik maksab? Olud on erakorralised ja tuleb toetada. Ikka peetakse arvet. Meil on tegelikult eelmise aasta sügisest olukord, kus kõrgete energiahindade tõttu laekub mõnes mõttes erakorraliselt ka maksutulu. See tähendab, et me oleme selle maksutulu ja ka CO 2 kvoodi kallinemisega seotud täiendavalt laekunud tulu inimestele tagasi suunanud.