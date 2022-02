JUHTKIRI | Inflatsiooniga tuleb võidelda, aga targalt

Euroajal pole Eestis nii kiiret hinnatõusu veel nähtud. 2007.–2008. aastal oli küll üks üle aasta kestnud kiire hinnatõus, aga seda aitas taluda tõsiasi, et keskmine palk tõusis veel kiiremini. Praegu jääb keskmise palga kasv inflatsioonile alla, mis on seda valusam, et hinnatõusu veavad suhteliselt vältimatud eluaseme-, transpordi- ja toidukulud.