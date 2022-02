TLÜ hariduspsühholoogid: vajame vähem hindamist, rohkem sisu

Kas hirmusegune paanikaõppimine on tõesti kõik, mida Eesti koolil on pakkuda? Selline küsimus tekib, kui lugeda viimase aja artikleid 9. klassi lõpueksamite teemal.

Mäletatavasti tegi haridus- ja teadusministeerium ettepaneku lahutada põhikooli lõpetamine lõpueksamite tulemusest ning esitada viimane hinde asemel protsentidena. Järgnes kriitika, kus peamise argumendina leitakse, et nn laiskade õpilaste motiveerimiseks on lõpueksamid asendamatud, samuti aitavat lõpueksamid hinnata, kui hästi on õppekava täitmine õnnestunud.

Meie lisame sellesse debatti teaduspõhise, hariduspsühholoogilise vaate. Uuemad teadusuuringud võivad nimelt anda jahmatavaid vaatenurki