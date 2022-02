Kalle Käsper: on hullemaid asju kui COVID-19, tõeline tänapäeva pandeemia on midagi muud

Mäletan, kuidas sattusin aastat kolmkümmend tagasi, esimesel päeval, kui Venemaaga viisasüsteem sisse viidi, Narva, ja isegi piirivalvekordonisse. Millised kaamed näod, millised närvilised sõrmed, mudimas sigaretti! Selline tunne, et hommepäev tulevad teiselt poolt jõge tankid. Muide, käisin ära ka teisel pool – seal vaikus ja rahu.

Ja enam-vähem nii on see ka praegu, milles pole muide midagi imekspandavat, ja üldse mitte seepärast, et Venemaal on ohtlik protestima minna: pandeemia on muidugi ka nende "isiklikku koosseisu" vähendanud, kuid tänu maapõuevaradele on väliskaubanduse bilanss tugevalt plussis.