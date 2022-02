JUHTKIRI | Ralli MM-i võtsime, võtkem ka WTA tennis!

Äsja sai Eesti tennise liit elukutseliste naistennisistide katusorganisatsioonilt WTA-lt pakkumise korraldada Eestis WTA 250 rahvusvaheline turniir. Liidul tuleb 18. veebruariks anda vastus, kas ei või jah. Küsimus on eelkõige korraldamiseks vajaliku rahasumma kokku saamises – tennise liit küsib turniiri korraldamiseks valitsuselt miljon eurot toetust.

Praegu on kõige tähtsam kiirus – ja valitsuse võimuses on oma jah-sõnaga tagada, et Eesti saab kolmeks aastaks WTA turniiri korraldamise õiguse.