Selgusid kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid

"Kirjanduse sihtkapitali kirjanduse aastaauhinnad on vaieldamatult kirjandusinimeste jaoks üks aasta suursündmusi,“ selgitas kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali nõukogu esimees Maarja Vaino. „Juba nominendiks saamine ise on korralik tunnustus, arvestades, kui ohtralt meil igal aastal erinevaid teoseid ilmub. Mul on ka jätkuvalt hea meel, et kirjandusauhindade väljaandmine toimub emakeelepäeval, sest just ilukirjanduses ja esseistikas elab keel oma kõike mitmekülgsemat elu. Eestikeelne kirjandus on meie tõeline varaait," ütles Maarja Vaino.