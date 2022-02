Ukraina asekaitseminister: meile praegu tundub, et sanktsioonid ei peata Venemaad, kuid oleneb sanktsioonide sisust

Ukrainas algas sõda 2014. Sellest alates on püsinud oht meie iseseisvusele ja Venemaa tegevuse eskalatsioonile. Selle aja jooksul oleme oma piiri lähistel näinud Venemaa vägesid tegutsemas eri intensiivsusega. Nüüd ongi käes need hetked, kus toimub tugevat aktiveerumist.

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan on hoiatanud, et Venemaa võib Ukrainat rünnata „iga hetk”. Aga Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kutsunud üles lääneriike mitte paanikat tekitama seoses Vene vägede tegevusega Ukraina piiril. Miks lääs ja Ukraina olukorda erinevalt näevad?

Oleme oma lääne partneritele väga tänulikud. Ja meil ei ole erinevaid lähenemisi, meie julgeolekuinfo on USA-ga samasugune. Ennustustes, mis edasi saab, võib olla erinevusi, aga see on normaalne. Me oleme praegu läbirääkimiste faasis.

Venemaa ülim eesmärk pole Ukraina, vaid Venemaa tahab õõnestada lääneriikide julgeolekut ja poliitilisi liite.

Kui tõenäoliseks peavad ukrainlased, et Venemaa asub peagi rünnakule?

Venemaa tungis Ukrainasse ebaseaduslikult sisse juba aastal 2014 ja me oleme selles olukorras elanud igapäevaselt. See on ilmselge, et Venemaa üritab maailmakorda muuta. Seejuures pole Venemaa ülim eesmärk Ukraina, vaid Venemaa tahab õõnestada lääneriikide julgeolekut ja poliitilisi liite.

NATO ja EL on öelnud, et juhul kui Venemaa peaks Ukrainat ründama, siis sellele järgnevad laiaulatuslikud ja väga tugevad sanktsioonid. Mis te arvate, kas see on piisav?

Meile praegu tundub, et sanktsioonid ei peata Venemaad. Aga see oleneb sanktsioonidest, võib-olla on selliseid sanktsioone, mis Venemaad peatada suudaks.

Mida lääneriigid saavad Ukraina aitamiseks veel teha?

Oleme tänulikud sõjalise ja poliitilise toetuse eest. See on Venemaale võimas sõnum. Oluline on, et lääneriigid oleks praeguses situatsioonis ühtsed, see on äärmiselt oluline. Praegu ei ole täielikult ühist positsiooni ning see teeb meie olukorra veel problemaatilisemaks ja keerulisemaks.

Oluline on, et lääs mõistaks üheselt hukka vägivalla ja kuritööd, mida Venemaa föderatsioon korda saadab. See on suureks abiks.