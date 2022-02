TAGATUBA | Euroopa Liit ja NATO pole kunagi varem nii eestimeelsed olnud, sarinördijad aga ei pane tähele

Piisas Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil Moskvasse jõuda, kui lahti läks tavapärane ohkimine ja puhkimine. Eestis oli nördimuse ja pahameele eestvedaja välispoliitika instituudi juht Kristi Raik, kes võttis sotsiaalmeedias laulu üles.

„Macroni sõnumid Euroopa julgeolekust on jätkuvalt vastuolulised ja häirivad idaeurooplastele. Kuigi ta pidas pressikonverentsil [Vladimir] Putiniga kinni lääne ühistest seisukohtadest, siis olles kohtumise eel maininud Ukraina soometumist ühe võimalusena, on see pahaendeline viide valmidusele teha kompromissi Ukraina suveräänsuse üle.”

Täpsemad ülestähendused Prantsuse ajakirjaniku küsimusest ja Macroni vastusest jõudsid muidugi pärale siis, kui pahameeletorm oli eetrist põhjalikult üle pühkinud.