„Teeme hea näo pähe ja hoiame rusika taskus” Mida kujutab endast finlandiseerumine?

Kas Venemaa on võimeline elama rahus Ukrainaga, millel on tegelik, mitte formaalne suveräänsus? Küsimus pole sugugi lihtne, arvestades, kui raske on Venemaal taluda oma piiridel palju nõrgemat, kuid iseseisvat naabrit, kelle poliitiline süsteem on tema omast erinev. Optimistid aga näevad ajaloos vähemalt üht julgustavat näidet - Soomet, mis ligi pool sajandit sai Nõukogude Liiduga läbi, kaotamata oma demokraatlikku palet.

Kuid samas maksti Moskvale identiteedi säilitamise eest neutraalsusega välis- ja kaitsepoliitikas (1940. aastate lõpus keeldus Soome näiteks Marshalli plaanis osalemast) ja osaliselt mööndustega siseriiklikus (Soome andis NSVLile välja ülejooksikuid, ei avaldanud NSV Liidu dissidentide teoseid, ei lubanud koosviibimisi, kus tooni andsid nõukogudevastased poliitikud jne.). Sellise kooseksisteerimise fenomen on saanud politoloogias nimetuse „finlandiseerumine”. Mõiste ise võeti kasutusele 20. sajandi teisel poolel Lääne-Saksamaal ja omas ning omab negatiivset tähendust.

Ajaloolane Andres Adamson räägib, et tänapäeva Soomes on see periood ebamugav teema.