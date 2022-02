NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Tallinna maraton

Pood on juba käega katsuda, kuid alles jäänud võistlejate jaks on otsakorral. Nad kipuvad juba alla andma, olles valmis lörtsihunnikute keskele vajuma ja sinna jäämagi, kui nende kõrvale sõidab suur must auto, mille roolis on linnapea Mihhail Kõlvart. Linnapea kruvib akna alla ning lausub: