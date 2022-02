FOTOD | Eesti Kunstimuuseumi uus aasta toob Niguliste kiriku arenduse ja rahvusvahelise digikunsti

Jaanuaris alanud ümberehituste käigus Niguliste kirikus laiendatakse väljapanekut ja luuakse külastajatele võimalus sõita klaasliftiga 50 meetri kõrgusele torni väljaarendatavale vaateplatvormile. Kõige suurejoonelisemad tööd hõlmavadki klaaslifti ehitust, mis läbi nelja korruse viib külastajad vaatekorrusele, kus avatakse praegu puitluukidega suletud aknad ja avaneb panoraamvaade vanalinnale. Torni teisele korrusele on plaanitud kirikukelli ja torni ajalugu tutvustav väljapanek. Samuti eksponeeritakse torni vahekorruse 16-meetrist paekiviseina, mis võimaldab kiriku ajalugu inimestele lähemale tuua. Vahekorrustele ehitatakse ka küttesüsteemid, et teoseid niiskuse ja kliimakõikumiste eest kaitsta.

Niguliste suure saali põhjaosas paiknev Väike kabel saab lisakorruse, kuhu tuleb keskaegsete ja varauusaegsete puuskulptuuride väljapanek. Ehitustööde käigus avatakse ajalooline portaal ning trepikäik. Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme on veendunud, et vaateplatvormist ja uuendatud liftiga tornist saab tõmbenumber nii kohalike kui ka turistide jaoks. „Torni ja vaateplatvormi avamine külastajatele on olnud meil plaanis juba väga pikka aega. Meie soov on luua nii tallinlastele kui ka külalistele erakordne võimalus imetleda meie kaunist vanalinna linnulennult ja samas tajuda vana arhitektuuri hingust ja väge. Niguliste pikihoones avatakse ka taastatud kabel ning kogu ruum saab uue ekspositsiooni,“ kirjeldas Sirje Helme.