Kultuuri elutööpreemia pälvivad Mati Sirkel, Linda Madalik ja Jaak Kangilaski

„Kultuuri- ja spordipreemiad on iga-aastane tänu ja kõrgeim tunnustus, mida valitsus saab kultuuri- ja spordirahvale anda. Preemiate saajad on inimesed, kes on aidanud enda tegevusega muuta Eestit suuremaks, innustanud uusi põlvkondi ning loonud rõõmu selle üle, et ka väike rahvas on võimeline konkureerima võrdsena suurte seas,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik. „Suur tänu ka kõigile preemia kandidaatidele – ainuüksi selles nimistus olemine tähendab valdkonna sügavaimat kummardust,“ lisas ta.