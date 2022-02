JUHTKIRI | Kersti Kaljulaid teeb Jüri Ratast

„Selle” erakonna vallas Kaljulaidil suurt valikut pole. Praegustesse parlamendierakondadesse ei sobi ta maailmavaateliselt või on seal juba vanad tegijad ees. Eestis on ainult üks erakond, kus ta saaks võtta liidrikoha siseintriige vallandamata, pääseda riigikogusse ja praeguseid erakondade reitinguid arvestades kindlustada šansi saada peaministriks. See erakond on Eesti 200. Alternatiiv sisepoliitikale oleks mõni tähtis rahvusvaheline amet, aga neid on vähe. Kui Kaljulaidist saaks järgmine NATO peasekretär (ametikoht vabaneb septembris), oleks see tõeline üllatuspomm.

Sellest, et Eesti 200-st võib peagi saada Kaljulaidi erakond, ei räägi mitte üksnes Riisalo ja Linnamäe äsjased valikud. Nimelt on erakond hakanud siluma tundlikku momenti, mis on Kaljulaidi võimaliku liitumise tõttu tekkinud – etteheiteid, et Kaljulaidi ametihüvesid kasutatakse Eesti 200 hüvanguks. Eesti 200 toetab nüüd seadusemuudatust, millega peatataks endisele presidendile kulutuste kompenseerimine ja ametipensioni maksmine, kui ta valitakse riigikogusse või Euroopa Parlamenti või hakkab tööle valitsuse liikmena.

Oma kavatsusi varjav Kaljulaid teeb praegu Ratast, kes ei öelnud välja soovi saada presidendiks ja lõpuks ei saanudki.

See on Eesti 200-lt õige initsiatiiv. Aga peale selle ootame nüüd Kaljulaidilt ka selget sõnumit, kas ta läheb Eesti 200-ga valimistele või mitte. Kaljulaid teeb praegu Jüri Ratast, kes ei öelnud välja soovi saada presidendiks ja lõpuks ei saanudki… Selgus on nii Kaljulaidi enda, Eesti 200 kui ka kogu Eesti ühiskonna huvides.