Jah, tõsi ta on, et tänases rohepöörde maailmas kõva häälega kunstlume tootmisest väga rääkida ei söenda. Ka iseendale tundub see natuke sisemust lõhestav teema – hingelt tahaks teha kõik, et meie planeeti ikka elukõlblikuna pikalt jätkuks, teisalt tahaks pakkuda inimestele talverõõme ka sellistel talvedel, kui taevataat lumega nii lahke, kui sellel talvel, ei ole olnud.