Kas "Armastus kolme apelsini vastu" teeb comeback i? Nüganen: idee on õhus

„Kust tuleb see arvamus, et koroonaajal saalis istuvad maskides inimesed tahavad laval näha maskides inimesi, kes räägivad koroonast? Halloo, ütlen ma! Kui üldse, siis võib-olla ainult komöödiavõtmes," möönis Nüganen. „Keegi ei taha vaadata tegevust haiglapalatis, kus õed käivad kaitsekostüümides ja keegi kõõksub hingetult hingamisaparaadi all. Välja arvatud juhul, kui see oleks Pantalone,” lisas ta.