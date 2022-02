NATO, Euroopa Liit ja neutraalne Šveits reageerisid sellele küll nutikalt – Venemaa välisminister Lavrovile saatsid kõikide nimel ühisvastused EL välissuhtluse juht Borrell ja NATO peasekretär Stoltenberg, mis venelasi mõistagi nörritas ja täiendavalt ärritas. Vastasleeris tähendas see mõistagi veelgi kontsentreeritumat pilku Washingtonile ja selle tegemist, mida USA teeb ees. Ehk siis – Kreml ise aitas kaasa sellele, et USA on taas tunnustatud Lääne maailma liider. Mis mõistagi ei välista seda, et keegi tiene võib ka midagi eesminejana teha – Suurbritannia oli esimene, kes hakkas saatma nii kaitsevarustust Ukrainale kui ka väeüksusi Ida-Euroopasse.