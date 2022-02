Hiljemalt 2026. aastaks suureneb PPA kopteripark viieni

Seni on PPA-l olnud raha vaid selleks, et tagada 15-minutiline reageerimisaeg eelkõige päevasel ajal. Öisel ajal on meeskond valves, kuid reageerimisaeg on kuni tunnine. „Kuna tegemist on lennundusega ja meeskondade arv on paratamatult praegu piiratud, sõltub öine valve lõpuks ka sellest, kui palju on sellel meeskonnal jäänud lennutunde. Ehk ta on küll tunniajases valves, aga kui peaks näiteks kuus tundi lendama, siis mingiks ajaks kaob kopteri valve täielikult ära. Lennunduses on väga karmid reeglid tööaegade kontekstis,” selgitas piirivalvejuht Egert Belitšev.