Venemaal on lääne majanduse ründamiseks vasturelvad

USA ja Euroopa juhtide avaldused ei jäta kahtlust, et uus sõjaline sissetung Ukrainasse tähendaks Venemaa majandusele seekord märksa tõsisemat lööki, kui 2014. aasta sanktsioonidega anti. Reedel teatas Reuters USA valitsusallikatele viidates, et kogu Venemaad rahvusvahelisest maksesüsteemist SWIFT siiski välja lülitada ei kavatseta. Euroopa laenuandjad on hoiatanud, et selline samm tähendaks neile vajadust suures ulatuses laene korstnasse kirjutada. Samal ajal võivad senisest ulatuslikumad sanktsioonid tabada Vene suurimaid panku VTB ja Sberbank. Samuti plaanivad lääneliitlased eraldi samme Kremli-meelsete oligarhide vara vastu.