Joel Kukemelk: Eestit ootab ees 20 aasta positiivseim pensionimuudatus

Eesti demograafilisi trende vaadates on selge, et rahuldava sissetuleku saavutamiseks pensionieas on vaja koguda pensioniks lisaraha juba tööeas. See on vajalik selleks, et meie eakad ei elaks tulevikus vaesuse piiril ning saaksid käia poes, restoranis, kinos ja teatris, samuti maksta elektri-, kütte- ja ravimiarveid. See on vajalik ka selleks, et nad saaksid veeta aega oma lastelastega. Mida rohkem me oma pensionipõlveks raha kogume, seda parem.

Valitsus teeb praegu tööd eelnõuga, mis annaks inimesele vaba voli suurendada oma II pensionisamba 2 + 4% sissemakse soovi korral suuruseni 4 + 4% või isegi 6 + 4%. Sellise võimaluse loomist tuleks nimetada viimase 20 aasta positiivseimaks pensionimuudatuseks, sest see annab inimestele päriselt võimaluse rääkida oma tulevikupensioni suuruse teemal kaasa.