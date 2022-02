REPORTAAŽ | Berlinale 2022. Eestlasi pole, piirangud on karmid

Korraldajaid kritiseeriti Saksamaal palju selle eest, et nad julgesid sedavõrd suure ürituse teha kohapealsena. Staarid küll käivad seanssidel ja punase vaiba fotod saavad kinode ees tehtud, aga õhtuseid vastuvõtte ja galasid ei toimu. Berlinale on seekord puhtalt kinoüritus – ainult filmilinastused, muu lõbu jääb ära.

Reeglid on seetõttu karmid, aga ka veidrad. Näiteks peavad ka kõik kolm vaktsiinidoosi saanud ajakirjanikud enne päevaseid pressilinastusi tegema kiirtesti. Kuid õhtustel publikuseanssidel ei nõutud tõhustusdoosi saanud ajakirjanikelt enam kiirtesti tegemist. Veidrat süsteemi põhjendati sellega, et ajakirjanikud liiguvad töö pärast rohkem ringi ja nende nakatumisrisk on suurem. Samal ajal tungles mõnedes baarides juba nii palju inimesi nagu „vanal heal ajal”, nii et see oli sama ebameeldiv nagu toona. Mis pidu see on, kui enamik aega kulub järjekorras seismisele?