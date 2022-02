Kalev Stoicescu: mis mulje me saba jalge vahel pagedes oma sõbrale Ukrainale jätame?

Lääneliitlased evakueerivad oma saatkondade „vähem olulist” personali ja nende pereliikmeid. Nad julgustavad nõudval toonil oma kodanikke Ukrainast lahkuma, kuni see on veel võimalik.

Lennufirmad on üks teise järel otsustanud ajutiselt peatada lennud Ukrainasse ja see lisab paanikat. Põhjus olevat kõrgetes kindlustusmaksetes. Või meenub see, et juulis 2014 lasi Venemaa alla Malaysia Airlinesi lennuki? Isegi OSCE vaatlejad pakkisid okupeeritud alal Donbassis oma asju.

Lahkumine hoogustus pärast USA välisministri Antony Blinkeni ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi hiljutist kohtumist. Lavrov tõenäoliselt ütles midagi või andis mingi vihje, mida Venemaa võimendas oma enda saatkonna personali osalise äratoomisega.

USA ja Suurbritannia sõjaväeinstruktorid lahkusid eelmisel nädalavahetusel. Nende kiire evakueerimine algas väidetavasti mõned tunnid enne Joe Bideni ja Vladimir Putini viimast ebaõnnestunud telefonivestlust.