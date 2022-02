Ukraina kannab sõjajuttude tõttu juba praegu kahju

Viimastel päevadel on oma kodanikel Ukrainast lahkuda soovitanud üle tosina riigi ning mitmele saatkonnale on antud korraldus evakueeruda. Läti lennufirma Air Baltic teatas esmaspäeval, et pakub erakorralise nõudluse tõttu 15. ja 16. veebruaril Kiievi-Riia liinil lisalende.

Samal ajal on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi korduvalt rõhutanud vajadust säilitada rahu. „Meie vaenlaste parim liitlane on paanika,” ütles Zelenskõi pärast USA hoiatusi, et Vene väed võivad Ukrainasse tungida juba sellel nädalal.