Vene uue sõja šokilaine jõuaks kiiresti ka Eestisse – esmalt majandusse, siis mujale

Kui Venemaa president Vladimir Putin tahab alustada Ukraina vastu laiaulatuslikku sõjategevust, siis on tal kõik vajalikud klotsid selleks piiridele valmis pandud. Vägede enneolematut koondamist on aegamööda jälgitud möödunud aasta lõpust. Isikkoosseisu ja tehnika kuhjamise praeguseks saavutatud tase oli üks põhjusi, miks USA andis möödunud reedel liitlastele teada, et sõda Euroopas on võimalik igal hetkel, kui Putin heaks arvab.

Teisipäeval püüab Moskvas pingeid leevendada Saksamaa kantsler Olaf Scholz, aga pärast seda tekib kõrgetesse kohtumistesse auk. Just seetõttu on nimetatud sellest edasisi päevi kõige kriitilisemaks.