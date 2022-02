JUHTKIRI | Lääne esindajad ei peaks Kiievist lahkuma

Kui lääneriikide kodanike Ukrainast ära kutsumise taga pole just mingit eriti kavalat psühholoogilise sõja võtet, millest meie (ja Stoicescu, Paet ja paljud teised) aru ei saa, on seda käiku raske mõista ja toetada. Venemaad või mis tahes agressorit on keeruline heidutada, kui toetatava ja kaitstava riigi (praegusel juhul Ukraina) saatusele antakse kohe väiksem tähtsus kui oma kodanike ohutusele.

Kui tegemist oleks ainult Eesti seisukohaga, saaks seda seletada Keskerakonna venemeelse tiiva mõjuga. Ukraina küsimuses pole Jüri Ratas kaugeltki nii aktiivselt sõna võtnud kui koroonatõendi asjus ja üks erakonna suurkujusid Yana Toom käis äsja Kremli esipropagandisti Vladimir Solovjovi saates rääkimas, kuidas lääs peaks Venemaa julgeolekuhirmudest ja õigustatud ootustest aru saama. Ent tegemist pole siiski kitsalt Eesti, vaid kõigi lääneliitlaste poliitikaga.

Tubli, et Eesti ja Leedu ei too praegu ühtki diplomaati Ukrainast koju. Me lääneliitlased võiksid olla sama meelekindlad.

Tõsi on muidugi see, et tavalisel inimesel ei maksa praegu Ukrainas ilmaasjata kolada, sest mine tea, kuidas sealt sõja vallandumise korral tulema saab. Näiteks Leedu välisministeerium, erinevalt Eesti omast, ongi oma hoiatuses rõhutanud just seda aspekti – koju soovitatakse tulla lennutranspordi katkemise ohu pärast. Ühtlasi rõhutavad leedukad, et nende saatkond jätkab Ukrainas kõigi peamiste funktsioonide täitmist. Tubli, et ka Eesti hoiab sama joont ja ühtki diplomaati esialgu koju ei too.

Ent suures plaanis on Ukraina ja teiste riikide meedias kahjuks valitsema jäänud ikkagi teadmine ja emotsioon, et lääneriigid viivad oma esindajad sõja eest koju. Vähendades Ukrainas oma ametlikku esindatust, antakse pigem märku, et lääneriigid pole valmis Ukraina vabaduse nimel kuigi palju riskima. Loodame, et eksime ja lääs jätkab täie hooga Ukraina võitlusvaimu toetamist.