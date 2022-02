ARVUSTUS | „Võluflööt” kui puhastav rituaal

Äsja rahvusooper Estonias lavale tulnud „Võluflööt”, W. A. Mozarti viimane ooper on helilooja loomingus ja laiemaltki maailma ooperiliteratuuris silmapaistev, aga ka kummaline nähtus.

Olles üks väheseid Mozarti emakeeles kirjutatud oopereid, on see samal ajal maailmas enim mängitud saksakeelne ooper. Tegu on õieti Singspiel’iga, mille muinasjutulisel sisul on seoseid ka Mozartit ja libretist Emanuel Schikanederit ühendanud vabamüürlaste liikumise ideoloogia ja sümboolikaga.

Mozarti loodud imelises muusikas on ühelt poolt esindatud lihtsad meloodiad, mida mängivad paljud oma teed alustavad õppurid. Ja samal ajal leiab siit ka ühe kuulsama ja vokaalselt nõudlikuma aaria ooperiliteratuuris. Segane süžee ja keeruline sümbolite virvarr on läbi aegade pannud lavastajaid proovile ning pakkunud inspiratsiooni sadadeks kõige erinevamateks tõlgendusteks.