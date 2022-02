Loo keskmes on 12 ulmeliste hindadega luksusautot, mille koguväärtus on 3,6 miljonit eurot. Nendega ebaseaduslikult äritseda üritanud kuritegeliku grupeeringu vahele võtmine on äsja loodud Euroopa Prokuratuuri (EPPO) üks esimesi suuremaid töövõite, kus suur roll ka eestlastel.

Samaaegselt nii Eestis kui ka Saksamaal läbi viidud 26 läbiotsimisega leiti lisaks tosinale autoleka 25 000 eurot sularaha, kuldmündid ja kullakangid.

