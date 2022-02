Venemaa jätab tee väärikaks taandumiseks lahti, relvad endiselt Ukrainale sihitud

Enne Saksa kantsleri Olaf Scholzi visiiti hakkas Moskvast tulema signaale, millest hea tahtmise korral võis välja lugeda pingelõdvenduse algust. Mõned minutid enne, kui Scholz jõudis teisipäeval lennukist maha astuda, teatas Vene kaitseministeerium, et osa Ukraina piiride lähedal paiknevatest vägedest tuuakse õppustelt tagasi. „15. veebruar läheb ajalukku päevana, mil lääne propagandasõda läbi kukkus,” kommenteeris välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, viidates USA hoiatustele Vene-Ukraina sõja peatse puhkemise kohta. „Häbistatud ja hävitatud, ilma ühegi lasuta.”

Juhul kui vägede tagasitõmbamise juttu saab tõsiselt võtta, ei selgu see enne järgmist nädalat. Teisipäevase teate järgi tuuakse lääne ja lõuna sõjaväeringkonnas õppustel viibinud sõdurid baasidesse tagasi, ent Valgevenes ja Mustal merel jätkuvad õppused 19.–20. veebruarini ning üle poole Vene maavägedest paikneb endiselt Ukraina piiridel. Väärib märkimist, et ka detsembri lõpus toodi 10 000 piirialadel õppustel viibinud Vene sõdurit ohtra meediakajastuse saatel tagasi koju, kuid uute vägede juurdetoomine korvas selle mitmekordselt.

USA ja Briti valitsuste allikad kinnitasid pineva olukorra jätkumist, märkides, et osa Vene tehnikast paistab hiljuti olevat asunud ründepositsioonidele. Briti välisminister Liz Truss ütles alles teisipäeva hommikul, et järgmistel päevadel võib eeldada katset lavastada Ukraina relvajõud süüdi provokatsioonis, mis õigustaks Vene vägede sissetungi. Selles valguses tekitas teisipäeva õhtul rahutust niinimetatud Luganski rahvavabariigi levitatud väide, et sealses kesklinnas hoiti ära Ukraina korraldatud terroriakt.