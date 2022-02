RIA peadirektori asetäitja Ukraina konflikti valguses: Eesti-vastaste küberrünnakute sisu on üha tõsisem

Täna avalikustatud RIA aastaraamatus kirjutate, et IT-süsteeme rünnatakse üle maailma kogu aeg. Kas praeguse Venemaa pingestatud olukorra tõttu on näha suuremat survet Eesti küberjulgeolekule?

Meie ei saa oma valvsust kaotada kordagi. Juba aastaid on RIA 24/7 keskendunud küberturvalisuse tagamisele. Ka öötundidel on meil siin inimesed, kes reaalselt tegelevad turvalisusega. Ei ole sellist asja nagu erinevad ajatsoonid – alati on keegi ärkvel ja tegutseb. Reaalajas saame teavitusi liitlastelt, ka teistelt küberturvalisuse asutustelt Euroopas ja üle Atlandi.

Olukord on meie vaatest kindlasti muret tekitav, suhtume sellesse täie tõsidusega. Tänavu on Ukrainas olnud suuremahulised ja mitmeastmelised küberrünnakud.

.