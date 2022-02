Kevadel toimuv Jazzkaar toimub toob Eestisse džässimaailma legendid

33. korda toimuva Tallinna Rahvusvahelise Festivali Jazzkaar lavadele jõuavad muusikud 13. riigist, tuues kaasa uut loomingut, kontserdiformaate, tribüüte ja muusikalisi kooslusi: „Saame üle paari aasta taas pakkuda džässisõpradele sama rikkalikku kava kui enne pandeemiat. Kavasse on lisandunud palju uusi andekaid muusikuid, kelle festivalidebüüdile tasub kaasa elada. Rõõmustan, et kohtume üle pika aja taas aprillikuus kevadisel džässipeol,” märgib festivali kunstiline juht Anne Erm.

Festivali avakontserdil tuleb esitlusele Eesti džässheliloojate – pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi – ühisteos „Ood metsale”, mis on pühendatud Eesti metsale, selle väele ja hoidmise vajalikkusele. Oma 50. juubelit tähistab Jazzkaarel kitarrist Jaak Sooäär, kes musitseerib sünnipäevakontserdil ansambliga Eesti Keeled, solistid Riho Sibul ja Vaiko Eplik. Kooslus Mingo Rajandi/Eva Koldits toob publiku ette uudisteosena passiooni „Elajannad” – see on tänapäeva naise pilk Kreeka tragöödiate kangelannadele näitleja ja muusikute esituses.