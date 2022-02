ARVUSTUS | Laetud inimesed kirglikul kiirusetunnil

Viiruse järjekordne vimka oli, et Urmas Vadi „Tund enne päikesetõusu” jõudis viimaks ometi lavale just sõbrapäeval. Ehkki Vadi tegelassülem ei aja taga niivõrd sõprust, kuivõrd armastust ja hingesugulasi, ei olegi sel suurt vahet. Ei teagi, millises žanris kulgeb näitelaval ärevusetund, mis reaalajas kestab ligi kaks tundi. Reaalajas... aga on see suitsuhämune lavaaeg ja -ruum üleüldse reaalne?! See kentsakas, žanriülene kaos. Kahtlane, ärevuses kõikuv nagu tegevuspaikki. Kus on see paik? See linnake, alev, korteriühistu…? Kuskil hirmus ligidal, liigagi äratuntav igaühele meist.