Seksuaalkuritegudes süüdistatud prints Andrew’ kohtuasi sai ootamatu lõpu

Suurbritannia kuningapere liige prints Andrew jõudis teisipäeval kohtuvälisele kokkuleppele teda seksuaalses väärkohtlemises süüdistanud Virginia Giuffrega. USA ringkonnakohtule saadetud paberitest selgub, et prints on ka valmis tegema seksuaalvägivalla ohvrite heaks märkimisväärse annetuse, ent kokkuleppe üksikasju ei avalikustata. Briti meediaväljaannete veergudel oletasid samalaadsete kohtuasjadega tegelenud tippadvokaadid, et summa ulatub tõenäoliselt miljonitesse USA dollaritesse. „See on Giuffre jaoks suurejooneline võit,” kinnitas advokaat Lisa Bloom väljaandele The Guardian.