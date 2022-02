Indrek Saul: Tšornobõl ja omikrontüvi. Eesti koroonapandeemia juhtpaneelil on kõik tuled punased

Inimtekkeliste katastroofide ajaloost on teada, et need ei juhtu ühel või kahel suurel põhjusel. Need juhtuvad paljude väikeste ebasobivate asjaolude kokkulangemise tõttu, millest ükski eraldi võetuna ei põhjustaks midagi hullu. Laias laastus võib katastroofide põhjused jagada kaheks: inimlikud eksitused ja tehnika altvedamine.

Koroonapandeemia ajal on tehnilisi rikkeid olnud palju, alates koroonaandmete kehvast kvaliteedist ja lõpetades külmlao kobarkäkiga. Katastroofi, haiglasüsteemi kokkuvarisemist, on siiani õnnestunud ära hoida.

Kahe aastaga on tehnilised süsteemid saadud enam-vähem tõrkekindlaks. Paraku on viimase kuu aja jooksul „inimfaktor” pingutanud kõigest väest, et katastroof ikkagi toimuks.

7. jaanuaril teatas värske teadusnõukoda, et piirangute leevendamisele võiks mõelda siis, kui haiglates kahaneks nakatunute arv alla 100. Loogiline oleks seda diskussiooni alustada siis, kui haigete arv haiglas väheneb. Aga paraku oli haigete arv juba jõuludest alates ligi 10% kasvanud.

21. jaanuaril teatas teadusnõukoda, et nad esitavad valitsusele hinnangu, mille alusel võiks hakata piiranguid leevendama. Haiglas olevate koroonahaigete arv oli selleks ajaks kasvanud juba 50% ja nakatumine 1000%!